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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Dışişleri: Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması uluslararası hukukun açık ihlalidir

Muhammet Tarhan  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Dışişleri: Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması uluslararası hukukun açık ihlalidir

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze'nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez. 2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur." açıklamasında bulundu.

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Dışişleri: Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması uluslararası hukukun açık ihlalidir
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