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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası ülkeden kara yoluyla ayrılan vatandaşlar Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapıyorlar Kiev'de sirenler çalıyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
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Gündem, Rusya-Ukrayna krizi

Dışişleri Bakanlığının Moldova’dan tahliye ettiği bir grup Türkiye’ye geldi

Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla Moldova’dan tahliye edilen bir grup, otobüsle Türkiye’ye geldi.

Salih Baran, Hakan Mehmet Şahin   | 26.02.2022
Dışişleri Bakanlığının Moldova’dan tahliye ettiği bir grup Türkiye’ye geldi

Edirne

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının oluşturduğu tedirginlik ve Moldova’ya olan göç dalgası nedeniyle Türk yatırımcının fabrikasında görevli yöneticiler, tahliye için Dışişleri Bakanlığına başvurdu.

Dışişleri Bakanlığı, aralarında geçen hafta proje kapsamında Moldova'ya gidenlerin de olduğu 31 kişilik grubun tahliyesini organize ederek Romanya ve Bulgaristan’dan geçişini sağladı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yapan vatandaşlar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından geldikleri otobüsle İstanbul'a hareket etti.

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