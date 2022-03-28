Dolar
14.83
Euro
16.30
Altın
1,937.90
ETH/USDT
3,355.50
BTC/USDT
47,529.00
BIST 100
2,172.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan Umman'daki heyelanda yaşamını yitirenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Umman'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Fuat Kabakcı   | 28.03.2022
Dışişleri Bakanlığı'ndan Umman'daki heyelanda yaşamını yitirenler için taziye mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin Zahirah bölgesinde meydana gelen toprak kaymasının can kaybına ve yaralanmalara sebebiyet vermesinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yaşanan afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Umman hükümetine, halkına ve kederli ailelere başsağlığı diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Umman'ın Zahirah bölgesinde dün meydana gelen toprak kayması sonucu 6 işçi ölmüş, çok sayıda işçi de yaralanmıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vakaları üç büyük ilde azaldı
İspanya bundan böyle Kovid-19'a grip muamelesi yapacak
Şanghay'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina ilan edildi
İsrail Başbakanı Bennett Kovid-19'a yakalandı
Türkiye'de 11 bin 194 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Umman'daki heyelanda yaşamını yitirenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Umman'daki heyelanda yaşamını yitirenler için taziye mesajı

Samsun'da heyelan sonucu bağ evi yıkıldı, yolda çökmeler oluştu

Türkiye, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınadı

Türkiye, Etiyopya'daki süresiz insani ateşkes ilanını memnuniyetle karşıladı

Türkiye, Etiyopya'daki süresiz insani ateşkes ilanını memnuniyetle karşıladı
ABD, Rus siber korsanın başına 10 milyon dolar ödül koydu

ABD, Rus siber korsanın başına 10 milyon dolar ödül koydu
Savaş mağduru Kırım Tatar Türkü kadının bebeği, gözlerini Türkiye'de açtı

Savaş mağduru Kırım Tatar Türkü kadının bebeği, gözlerini Türkiye'de açtı