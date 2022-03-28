Dışişleri Bakanlığı'ndan Umman'daki heyelanda yaşamını yitirenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Umman'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin Zahirah bölgesinde meydana gelen toprak kaymasının can kaybına ve yaralanmalara sebebiyet vermesinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Yaşanan afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Umman hükümetine, halkına ve kederli ailelere başsağlığı diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Umman'ın Zahirah bölgesinde dün meydana gelen toprak kayması sonucu 6 işçi ölmüş, çok sayıda işçi de yaralanmıştı.
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