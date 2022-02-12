Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'ya seyahat uyarısı

Ankara
Dışişleri Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın Ukrayna’nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir." açıklamasında bulundu.
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