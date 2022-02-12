Dolar
13.51
Euro
15.35
Altın
1,859.35
ETH/USDT
2,922.40
BTC/USDT
42,313.00
BIST 100
2,051.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'ya seyahat uyarısı

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 12.02.2022
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'ya seyahat uyarısı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın Ukrayna’nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir." açıklamasında bulundu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hong Kong'da Kovid-19 vakaları salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı
Sağlık Bakanlığının 'Kovid-19' rehberinde Molnupiravir güncellemesi
Pfizer-BioNTech 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı acil kullanım başvurusunu erteledi
Hong Kong'da Kovid-19 salgını nedeniyle 263 banka şubesi kapandı
Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 8 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'ya seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'ya seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki terör saldırılarını kınadı

Türkiye'nin off road ve kano sporcuları Nahçıvan'da buluştu

Yurt dışı temsilciliklerde elektronik ortamdan 19 yabancı dilde sabıka kaydı veriliyor

Yurt dışı temsilciliklerde elektronik ortamdan 19 yabancı dilde sabıka kaydı veriliyor
Türkiye, Ukrayna ve Moldova ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü kutladı

Türkiye, Ukrayna ve Moldova ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü kutladı
Dışişleri Bakanlığından Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kavala kararına tepki

Dışişleri Bakanlığından Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kavala kararına tepki