Dolar
32.60
Euro
35.00
Altın
2,335.12
ETH/USDT
3,362.30
BTC/USDT
61,062.00
BIST 100
10,446.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığından Türkiye'nin Orta Doğu ve Suriye politikasıyla ilgili iddialar hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında,"Dış politikasını milli menfaatleri doğrultusunda güncelleyen ülkemiz, ulusal güvenliğimize yönelik tehditlere karşı gerekli önlemleri almaktan da çekinmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Muhammet Tarhan  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Dışişleri Bakanlığından Türkiye'nin Orta Doğu ve Suriye politikasıyla ilgili iddialar hakkında açıklama

İstanbul

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Türkiye'nin Suriye’deki iç kargaşa neticesinde yaşanan insani trajedi karşısında başlangıçtan bu yana ilkeli tutum sergilediği belirtilerek, "Dış politikasını milli menfaatleri doğrultusunda güncelleyen ülkemiz, ulusal güvenliğimize yönelik tehditlere karşı gerekli önlemleri almaktan da çekinmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, Türkiye'nin Orta Doğu ve Suriye politikası ile bağlantılı olarak ortaya atılan iddialar hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Türk dış politikasının devletin ve milletin çıkarlarını esas aldığı vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin bu anlayışla güçlü tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğu Orta Doğu'da barış, istikrar ve refahın tesisini hedeflediği aktarıldı.

Açıklamada, bu siyasetin oluşturulmasında temel prensiplerin uluslararası hukuk, insani değerler ve küresel adalet arayışının olduğu vurgulanarak, "Türkiye, Suriye’deki iç kargaşa neticesinde yaşanan insani trajedi karşısında da başlangıçtan bu yana ilkeli bir tutum sergilemiştir. Dış politikasını milli menfaatleri doğrultusunda güncelleyen ülkemiz, ulusal güvenliğimize yönelik tehditlere karşı gerekli önlemleri almaktan da çekinmemektedir." ifadelerine yer verildi.

"Demokrasilerde yapıcı eleştirilerle dış politikaya katkı sağlamanın mümkün olduğu" kaydedilen açıklamada, bununla birlikte, "siyasi rant uğruna gerçeklerin çarpıtılması ve ideolojik bağnazlığa dayalı ithamlarda bulunulmasının" bu kapsamda değerlendirilemeyeceğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Orta Doğu ve Suriye politikamıza yönelik ortaya atılan iddialar, herhangi bir analitik nitelik taşımadığı gibi temel tarih bilgisinden dahi yoksundur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye'nin yıllardır "taammüden ateş çemberine dönüştürülmüş bir coğrafyada huzur ve istikrar adası olmayı" başardığı vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin bölgede yaşanan savaşların dışında kaldığı gibi milletin huzur ve güvenliğini perçinlediği, refahını artırdığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin bu süreçte savunma yeteneklerini de geliştirdiğine, kendi coğrafyasında akamete uğrattığı terörle sınır ötesinde de mücadele edebilir hale geldiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Tüm bu gerçekleri görmezden gelerek salt siyasi rant amacıyla mesnetsiz ithamlarda bulunan kesimlerin, bölgemize nüfuz etmeye çalışan egemen güçlerin vekilleri haline geldikleri de gözden kaçırılmamalıdır. Dış politikadaki adımlarımızı, devletimizin ve milletimizin çıkarları doğrultusunda atmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
"Narkoçelik-25" operasyonlarında 45 ilde 320 şüpheli yakalandı
Dışişleri Bakanlığından Türkiye'nin Orta Doğu ve Suriye politikasıyla ilgili iddialar hakkında açıklama
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Manisa'da makilik ve tarımsal alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığından Türkiye'nin Orta Doğu ve Suriye politikasıyla ilgili iddialar hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığından Türkiye'nin Orta Doğu ve Suriye politikasıyla ilgili iddialar hakkında açıklama

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: İngiliz üslerindeki hareketlilik Kıbrıs'ı hedef haline getirebilir

Güvenlik kaynakları: Türkiye'de ve Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylara yönelik gerekli müdahaleler yapılmıştır

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa, Suriye'nin kuzeyindeki olaylarla ilgili konuştu

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa, Suriye'nin kuzeyindeki olaylarla ilgili konuştu
Dışişleri Bakanlığından Suriye'nin kuzeyinde yaşananlara ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Suriye'nin kuzeyinde yaşananlara ilişkin açıklama
Suriye Milli Ordusu, Türk bayrağını göndere çekerek "kardeşiz" vurgusu yaptı

Suriye Milli Ordusu, Türk bayrağını göndere çekerek "kardeşiz" vurgusu yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet