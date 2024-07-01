Dışişleri Bakanlığından Suriye'nin kuzeyinde yaşananlara ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı, zanlısı hakkında adli süreç işletilen suçun ardından Kayseri'de yaşanan üzücü hadiselerin Türkiye sınırları ötesinde provokasyonlara malzeme edilmesinin yanlış olduğunu bildirdi.
İstanbul
Bakanlık, X hesabından, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri'de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır. Türkiye'nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir."
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