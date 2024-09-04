Dolar
34.04
Euro
37.64
Altın
2,486.30
ETH/USDT
2,400.00
BTC/USDT
56,550.00
BIST 100
9,884.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Dışişleri Bakanlığından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Philadelphi açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Philadelphi koridorundaki İsrail askeri mevcudiyetini sürdürmek amacıyla" Mısır'a yönelik iddialarını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Can Efesoy  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
Dışişleri Bakanlığından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Philadelphi açıklamasına tepki

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Gazze'de işlediği suçları örtbas etmek ve ateşkes görüşmelerinin sonuca ulaşmasını engellemek" amacıyla kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yalanlarını sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Netanyahu'nun son olarak Philadelphi koridorundaki İsrail askeri mevcudiyetini sürdürmek amacıyla Mısır Arap Cumhuriyeti'ne yönelik iddiaları kabul edilemezdir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, Mısır'ın, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve milyonlarca Filistinliye yardım eli uzatılabilmesi için sürdürdüğü arabuluculuk çabalarının desteklendiği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2 Eylül'deki basın toplantısında, Gazze'de savaşın hedeflerinin gerçekleşmesinin Philadelphi Koridoru'ndan geçtiğini belirterek, ülkesinin oradan çıkmayacağını duyurmuştu.

Netanyahu, "Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır üzerinde bulunan Philadelphi Koridoru'nu terk ettiğimiz anda, silahların, savaş malzemelerinin, füze üretimi için gerekli teçhizatın, tünel kazmayı sağlayacak makinelerin büyük bir şekilde sızmasının önünde hiçbir engel olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

"(Philadelphi Koridoru'nda) Herhangi bir engel bulunmadığı için Gazze'nin İsrail için büyük bir tehdit haline geldiğini" iddia eden Netanyahu, Gazze'deki savaş imkanlarının İran'ın gözetimi, finansmanı ve yönlendirmesiyle gerçekleştiğini öne sürdü.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Philadelphi Koridoru'na ilişkin tüm iddialarını reddettiklerini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Philadelphi açıklamasına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi
Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğunun yeni hizmet binası açıldı
Bakan Kacır: Anadolu Ajansı ve TRT, cesur gazetecileriyle Gazze'deki korkunç olayları dünyaya duyurmuştur
32. Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa Konferansı İstanbul'da başladı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Philadelphi açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Philadelphi açıklamasına tepki

Washington Post: İsrail'in Philadelphi Koridorunda askeri varlık ısrarı ateşkes anlaşmasını baltalıyor

Mısır, Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru'na ilişkin açıklamalarını reddettiğini duyurdu

HÜRJET Mısır'da gösteri uçuşu yaptı

HÜRJET Mısır'da gösteri uçuşu yaptı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye ziyaretinin ikili ticarete ivme kazandırması bekleniyor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye ziyaretinin ikili ticarete ivme kazandırması bekleniyor
Netanyahu: Philadelphi Koridoru'ndan ne 42 gün sonra ne de 42 yıl sonra çekileceğiz

Netanyahu: Philadelphi Koridoru'ndan ne 42 gün sonra ne de 42 yıl sonra çekileceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet