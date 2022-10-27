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Dışişleri Bakanlığından İran'daki terör saldırısında ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Şiraz kentindeki türbeyi hedef alan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Fuat Kabakcı   | 27.10.2022
Dışişleri Bakanlığından İran'daki terör saldırısında ölenler için taziye mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İran’ın Şiraz şehrinde Şah Çerağ Türbesi’ni hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Menfur terör saldırısının en güçlü şekilde kınandığı bildirilen açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

İran devlet televizyonu, dün Şiraz'daki Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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