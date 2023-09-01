Dolar
26.72
Euro
29.06
Altın
1,950.46
ETH/USDT
1,646.20
BTC/USDT
26,057.00
BIST 100
7,983.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı'nda 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşuyor Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, üçüncü gününde Ankara Etimesgut Havalimanı'nda devam ediyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ardahan’da Türkgözü Gümrük Kapısı Açılış Töreni’nde konuşuyor
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığından Güney Afrika’ya bir binada çıkan yangın nedeniyle taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde bir binada çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Tuğba Altun  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Dışişleri Bakanlığından Güney Afrika’ya bir binada çıkan yangın nedeniyle taziye mesajı

Ankara

Bakanlık, Johannesburg'da meydana gelen yangın hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrinde dün bir binada çıkan yangında çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Dost Güney Afrika halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, elim olayda hayatını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Johannesburg şehir merkezindeki Marshaltown semtinde, dün sabah saatlerinde çıkan yangında şimdiye kadar en az 74 kişi ölmüş, 250'den fazla kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kavurucu sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakacak
Adıyaman'da yaptırılan prefabrik anaokulu açıldı
Dışişleri Bakanlığından Güney Afrika’ya bir binada çıkan yangın nedeniyle taziye mesajı
Sağlık Bakanı Koca: Kuduz aşısıyla ilgili herhangi bir sorunumuz yok, yeterince aşımız var
Sinop'ta balıkçılar sezonun ilk avından boş döndü

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığından Güney Afrika’ya bir binada çıkan yangın nedeniyle taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından Güney Afrika’ya bir binada çıkan yangın nedeniyle taziye mesajı

Güney Afrika'da en az 74 kişinin öldüğü yangın, "kaçak yerleşim" sorununu gündeme taşıdı

Yunanistan'daki yangınlara havadan müdahalede zorluk yaşanıyor

Filipinler’de yanlış adres verilen itfaiye fabrika yangınına müdahalede gecikti, 15 kişi öldü

Filipinler’de yanlış adres verilen itfaiye fabrika yangınına müdahalede gecikti, 15 kişi öldü
Güney Afrika'da çok katlı binada çıkan yangında 73 kişi öldü

Güney Afrika'da çok katlı binada çıkan yangında 73 kişi öldü
Malatya'da ağır hasarlı binada çıkan yangın söndürüldü

Malatya'da ağır hasarlı binada çıkan yangın söndürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet