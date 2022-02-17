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Dışişleri Bakanlığından Brezilya'daki selle ilgili taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'da etkili olan şiddetli yağışın meydana getirdiği sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Behlül Çetinkaya   | 17.02.2022
Dışişleri Bakanlığından Brezilya'daki selle ilgili taziye mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Brezilya'da selin neden olduğu can kayıpları ve hasarın üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, "Yaşamını yitirenlerin yakınlarına, dost Brezilya halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı en son 104 olarak açıklanmıştı.

Afet nedeniyle 35 kişinin kaybolduğu bildirilmiş, en az 54 evin yıkıldığı, 370'ten fazla kişinin ise barınaklara sığındığı kaydedilmişti.

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