Dolar
18.23
Euro
18.20
Altın
1,715.53
ETH/USDT
1,571.30
BTC/USDT
19,063.00
BIST 100
3,402.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan ve Silifke ilçesine bağlı bir mahalleye kadar yayılan yangın nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi'nin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyinin 158. toplantısındaki Türkiye'ye yönelik karar ve açıklamalara ilişkin, "Bu karar ve açıklamaları tümüyle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Behlül Çetinkaya   | 07.09.2022
Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi'nin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki

Ankara

Bakanlık, konseyin dün düzenlenen 158. toplantısında Türkiye'ye yönelik karar ve ifadelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye aleyhine ifadelere tepki gösterilen açıklamada, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyinin 6 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen 158. toplantısı, bir kez daha ülkemize yönelik mesnetsiz iddialar içeren karar ve açıklamalara sahne olmuştur. Bu karar ve açıklamaları tümüyle reddediyoruz." denildi.

Kararların, "Dar görüşlü ve kısa vadeli bazı münferit çıkarların tesiri altında" alındığına vurgu yapılan açıklamada, "Bu kararlar Arap Ligi'ni, bölgesel sorunların çözümüne somut, yapıcı ve sürdürülebilir katkı sağlama imkanından mahrum bırakmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, önyargılı yaklaşımlara rağmen Türkiye'nin, milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik terör tehditleriyle mücadeleye, uluslararası hukukun ilke ve normları çerçevesinde devam edeceğinin de altı çizildi.

Türkiye'nin ayrılıkçı terörizme karşı yürüttüğü mücadelenin bölge ülkelerinin egemenlik, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması bakımından da kritik önem taşıdığı belirtilen açıklamada, "Türkiye, bölgede istikrar ve refahın tesisini ortak hedef olarak benimseyen tüm Arap Ligi üyesi ülkelerle çalışmaya hazır olduğunu bu vesileyle bir kez daha yinelemektedir." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YÖK Başkanı Özvar, Bosna Hersek'te diploma denklikleri ile ilgili açıklamada bulundu
Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi'nin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belgrad Kulesi'ni ziyaret etti
AFAD ekipleri, yer altından sesler geldiği iddia edilen köyde incelemede bulundu

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi'nin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi'nin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki

Türkiye, Somali'deki terör saldırısını 'en güçlü şekilde' kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki olayların "endişe verici" olduğunu açıkladı

Dışişleri Bakanlığından Bağdat'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığından Bağdat'a seyahat uyarısı
Türkiye, Kosova ve Sırbistan arasında varılan anlaşmadan memnun

Türkiye, Kosova ve Sırbistan arasında varılan anlaşmadan memnun
Türkiye'den Libya'daki olaylara ilişkin taraflara 'çatışmaları durdurma' çağrısı

Türkiye'den Libya'daki olaylara ilişkin taraflara 'çatışmaları durdurma' çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet