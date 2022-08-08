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Dışişleri Bakanlığından Albuquerque’de 4 Müslüman'ın öldürülmesi hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, "ABD makamlarının olayın tüm boyutlarıyla bir an evvel aydınlığa kavuşturulması için gerekli her türlü soruşturma ve araştırmayı titizlikle yapmasını bekliyoruz." açıklamalarında bulundu.

Mustafa Deveci   | 08.08.2022
Dışişleri Bakanlığından Albuquerque’de 4 Müslüman'ın öldürülmesi hakkında açıklama

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Albuquerque şehrinde, üçü son bir hafta içinde olmak üzere, kasım ayından bu yana 4 Müslüman'ın şüphe uyandıracak şekilde art arda öldürülmelerinden derin endişe duyulduğunu, ABD makamlarının olayın tüm boyutlarıyla bir an evvel aydınlığa kavuşturulması için gerekli her türlü soruşturma ve araştırmayı titizlikle yapmasının beklendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Albuquerque'de üçü son bir hafta içinde olmak üzere, kasım ayından bu yana 4 Müslüman'ın şüphe uyandıracak şekilde art arda öldürülmelerinden derin endişe duyulduğu belirtildi.

"Polis tarafından birbiriyle bağlantılı olabileceği ifade edilen ve nefret suçu olması ihtimali bulunan bu seri cinayetlerin faillerinin derhal bulunarak adalet önüne çıkartılmalarını istiyor, ilgili ABD makamlarının olayın tüm boyutlarıyla bir an evvel aydınlığa kavuşturulması için gerekli her türlü soruşturma ve araştırmayı titizlikle yapmasını bekliyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

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