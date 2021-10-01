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Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan’ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, Yunanistan’ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddialarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

Fuat Kabakcı   | 01.10.2021
Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan’ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopoulos'un, ülkesinin Fransa ile yaptığı savunma anlaşmasının deniz yetki alanlarını da kapsadığı yönündeki açıklamasına ilişkin bir soruya yazılı yanıt verdi.

Yunanistan’ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddialarının, uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Bilgiç, Yunanistan’ın uluslararası toplum tarafından da sorgulanan bu iddialarını NATO ittifakına zarar verecek şekilde Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle Türkiye’ye kabul ettirebileceğini düşünmesinin boş bir hayal olduğu belirtti.

Bilgiç, şunları kaydetti:

"Bu tür beyhude çabalar, Ege ve Akdeniz’de hem kendi haklarımızı hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) haklarını korumak konusundaki kararlılığımızı daha da arttıracaktır. Yunanistan’ın iş birliği yerine silahlanma, Türkiye’yi izole etme ve yabancılaştırma politikası, esasen kendisine ve üyesi olduğu AB’ye zarar verecek bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorunlu bir politikadır."

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