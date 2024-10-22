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Dışişleri Bakanlığı, uyuşturucu kaçırırken yakalanan Büyükelçilik personelinin işine son verildiğini açıkladı

Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliğinde görevli sözleşmeli personelin Şubat 2023'te Türkiye'ye uyuşturucu kaçırırken yakalandığı ve işine derhal son verildiği bildirildi.

Tuğba Altun  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
Dışişleri Bakanlığı, uyuşturucu kaçırırken yakalanan Büyükelçilik personelinin işine son verildiğini açıkladı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'ye uyuşturucu kaçıran Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliği personelinin yakalanmasının ardından Şubat 2023'te işine son verildiği belirtildi.

Personelin, olayda kullandığı aracın Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliğine ait olduğu bilgisinin doğru olmadığı, otomobilin olaya karışan kişinin şahsi aracı olduğu ifade edildi.

Haberlerde bahsi geçen diğer iki kişinin ise Dışişleri Bakanlığı ile ilişkisi bulunmadığı kaydedildi.


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