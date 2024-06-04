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Dışişleri Bakanlığı, Uruguay'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımasını kınadı

Türkiye, Uruguay Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Uruguay Cumhurbaşkanı Vekili tarafından imzalanan, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan yasayı reddetti ve kınadı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Dışişleri Bakanlığı, Uruguay'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımasını kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yasanın başta 1948 Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi olmak üzere uluslararası hukukun hilafına ve yük hükmünde olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uruguay Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Uruguay Cumhurbaşkanı Vekili tarafından imzalanan, 1915 olaylarını 'soykırım" olarak tanıyan yasayı reddediyor ve kınıyoruz.

Yasama organlarının ve siyasilerin tartışmalı tarihi konularda hüküm verme yetkisi yoktur. Uruguay Parlamentosunun ve hükümetinin yerel siyasi hesaplarına tarihi çarpıtarak ulaşmaya çalışması kabul edilemez."

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