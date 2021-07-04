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Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, göç yollarında meydana gelen acı hadiselerden üzüntü duymaktadır

Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz'de mahsur kalan 43 göçmenin kaybolmasına ilişkin "Bu trajedi ne ilktir ne de son olacaktır. Türkiye, göç yollarında meydana gelen bu acı hadiseler ve yaşanan kayıplardan üzüntü duymaktadır." açıklamasını yaptı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 04.07.2021
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, göç yollarında meydana gelen acı hadiselerden üzüntü duymaktadır

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çoğunluğu Sahraaltı Afrika ülkelerinden 127 göçmeni taşıyan bir botun Akdeniz'de battığı, 84 göçmenin kurtarılmasına karşılık 43 göçmenin kaybolmuş olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

"Akdeniz'de yaşanan bu trajedi ne ilktir ne de son olacaktır. Türkiye, göç yollarında meydana gelen bu acı hadiseler ve yaşanan kayıplardan üzüntü duymaktadır. 2021 yılında Akdeniz'de 866 göçmen hayatını kaybetmiştir. Denizde hayat kurtarmak devletler için hem vicdani, hem de hukuki bir zorunluluktur." ifadeleri kullanılan açıklamada, halen AB içerisinde denizde arama kurtarma sorumluluğunun koordinasyonunun sağlanamamış olması ve uluslararası sorumluluğun transit ülkelere devredilmeye çalışılmasının göçmenlerin yaşam hakkı için bir tehdit olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ne Libya'nın ne de Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağı olmadığı, karma göç hareketlerinin nedeninin Sahraaltı Afrika'da, Afganistan'da ve Suriye'de devam eden istikrarsızlıklar, çatışmalar ve yoksulluk olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Göçe sebep olan nedenler ortadan kaldırılmadan soruna çözüm bulunması, göçün önlenmesi mümkün değildir. Aksi yönde üretilecek çözümler sadece göçmenlerin, sığınmacıların acılarını ve denizde ölümleri artıracaktır.

Bu vesileyle uluslararası toplumu bir kez daha bölgemizdeki karma göç hareketlerinin kökeninde yatan sorunlara çözüm bulmaya ve adil sorumluluk ve yük paylaşmaya davet ediyoruz."​​​​​​​

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