Dolar
8.87
Euro
10.28
Altın
1,760.95
ETH/USDT
3,019.70
BTC/USDT
43,872.00
BIST 100
1,401.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk için düzenlenen cenaze törenine katılıyor Oğuzhan Asiltürk için cenaze töreni düzenleniyor Oğuzhan Asiltürk için cenaze töreni düzenleniyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Araç Teslim Töreninde konuşuyor.
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de KKTC'nin haklarını korumaya devam edecek

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de gerginliğin tırmanmasının nedeninin Yunanistan ve GKRY'nin tek yanlı eylemleri olduğunu belirterek, Türkiye'nin hem kendi hem de KKTC'nin haklarını kararlılıkla koruyacağını bildirdi.

Fuat Kabakcı   | 02.10.2021
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de KKTC'nin haklarını korumaya devam edecek

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Bilindiği üzere Doğu Akdeniz'de geçtiğimiz yıllarda yaşanan gerginliklerin nedeni Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) maksimalist deniz yetki alanı iddiaları ve ülkemiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını yok sayan tek yanlı eylemleridir." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz'de kapsamlı konferans toplanmasını teklif ettiği, Ada'nın ortak sahibi KKTC'nin de hidrokarbon kaynakları konusunda GKRY'ye 13 Temmuz 2019'da ayrıntılı öneri yaptığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüm bu öneriler masada iken Yunanistan ve GKRY’nin son aylarda Doğu Akdeniz’de gerginliği arttırarak tek yanlı ve tahrikkar faaliyetlerde bulunmaya teşebbüs ettiği görülmektedir. Nitekim Yunanistan’ın son dönemde kıta sahanlığımızı ihlal girişimlerine ilaveten, GKRY de Malta bayraklı, İtalyan sahipli bir gemiyle 3 Ekim tarihinden itibaren KKTC’nin haklarını ve ülkemizin kıta sahanlığını ihlal edecek şekilde bir araştırma yapacağını duyurmuştur. GKRY, kasım ayında da Ada'nın güneyinde yeni bir sondaja başlayacağını duyurmaktadır. Tüm bu tek yanlı eylemler, Doğu Akdeniz’de gerginliği arttıracak, barış ve istikrarı tehdit edecektir."

Yunanistan ve GKRY'nin bu tek yanlı eylemlerine karşı sahada ve masada gerekli adımların atıldığı, bu eylemlere alet olunmaması gerektiğinin üçüncü ülkelerin de dikkatine getirildiği vurgulanan açıklamada "Ülkemiz, Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de KKTC'nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un yükünü çeken Erzurum Şehir Hastanesi artık tüm hastalara şifa oluyor
Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti
Avustralya’da Victoria eyaleti yeniden Kovid-19’un merkezi haline geldi
California'da 12 yaş ve üstü çocuklara Kovid-19 aşısı zorunlu olacak
BM: Suriye'nin kuzeybatısında Kovid-19 vakaları son bir ayda yüzde 170 arttı

Benzer haberler

AFAD 61 ilin 'İl Afet Risk Azaltma Planı'nı tamamladı

AFAD 61 ilin 'İl Afet Risk Azaltma Planı'nı tamamladı

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de KKTC'nin haklarını korumaya devam edecek

TSK ve MİT'in düzenlediği operasyonda Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'de 15 yaş ve üzeri kişiler, günün 6,3 saatini oturarak geçiriyor

Türkiye'de 15 yaş ve üzeri kişiler, günün 6,3 saatini oturarak geçiriyor
İklim değişikliğiyle mücadelenin en büyük paydaşı gençler ve kadınlar olacak

İklim değişikliğiyle mücadelenin en büyük paydaşı gençler ve kadınlar olacak
Danimarka, Türkiye ile ekonomik ilişkilerinde 'yeşil enerji' sektörünü önceleyecek

Danimarka, Türkiye ile ekonomik ilişkilerinde 'yeşil enerji' sektörünü önceleyecek