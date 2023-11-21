Dışişleri Bakanlığı: Türk ve KKTC vatandaşları ile yakınlarından oluşan 100 kişi Mısır'a ulaştı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Refah Sınır Kapısı'ndan geçen Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları ile yakınlarından oluşan 100 kişinin Mısır'a ulaştığını bildirdi.
Ankara
Keçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan geçen Türk ve KKTC vatandaşları ile yakınlarından oluşan 100 kişinin Mısır'a ulaştığını belirtti.
Gazze'den tahliye edilen grubun Kahire'ye götürüleceğini aktaran Keçeli, grubun yarın hava yoluyla Türkiye'ye getirilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.