Dolar
19.41
Euro
21.28
Altın
1,996.78
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,013.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer Türkiye'de.
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı: Tunus'ta Ennahda Partisi lideri Gannuşi'nin tutuklanması endişe verici

Dışişleri Bakanlığı, Tunus'ta Ennahda Partisi lideri ve eski Halkın Temsilcileri Meclisi Başkanı Raşid el-Gannuşi’nin tutuklanmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

Tuğba Altun  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Dışişleri Bakanlığı: Tunus'ta Ennahda Partisi lideri Gannuşi'nin tutuklanması endişe verici

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, toplumun farklı kesimlerini temsil eden siyasetçilere yönelik bu tür tasarrufların, Tunus’un toplumsal barışına fayda sağlamayacağı vurgulandı.

Gannuşi'nin tutuklanmasından endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Tunus’ta demokratik geçiş sürecinin toplumun tüm kesimlerini içeren, geniş bir uzlaşı temelinde yürütülebildiği takdirde başarılı olabileceğine inanıyoruz. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de dost ve kardeş Tunus’un barış, refah ve esenliği için katkı sağlamayı sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

Gannuşi, 17 Nisan'da güvenlik güçlerince iftar vakti evine düzenlenen baskında gözaltına alınmış, 48 saatlik savcılık sorgusunun ardından dün akşam sevk edildiği Tunus Asliye Mahkemesince bugün sabaha karşı tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı: Tunus'ta Ennahda Partisi lideri Gannuşi'nin tutuklanması endişe verici
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer Türkiye'de
Başkentte zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Keşan Kadıköy Barajı'nda doluluk yüzde 6'ya düştü

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı: Tunus'ta Ennahda Partisi lideri Gannuşi'nin tutuklanması endişe verici

Dışişleri Bakanlığı: Tunus'ta Ennahda Partisi lideri Gannuşi'nin tutuklanması endişe verici

Tunus’ta 17 Nisan’da gözaltına alınan Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi tutuklandı

Türkiye'den Sudan'daki taraflara "diyalog ve uzlaşı" çağrısı

Tunus’taki Nahda Hareketi merkezinde arama yapan güvenlik güçleri binayı boşalttı

Tunus’taki Nahda Hareketi merkezinde arama yapan güvenlik güçleri binayı boşalttı
Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi gözaltına alındı

Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi gözaltına alındı
Sudan Dışişleri Bakanlığı: Ordu Komutanı Burhan, HDK'yi feshetme kararı aldı

Sudan Dışişleri Bakanlığı: Ordu Komutanı Burhan, HDK'yi feshetme kararı aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet