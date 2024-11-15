Dışişleri Bakanlığı, KKTC'nin kuruluşunun 41. yılını kutladı
Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yıl dönümünü kutlayan bir mesaj yayımladı.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kıbrıs Türk'ünün egemenlik ve özgürlük yolunda verdiği mücadelesinin en önemli simgesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü kutlu olsun! Ana vatan ve garantör Türkiye daima Kıbrıs Türk'ünün yanında olacak, hak ve çıkarlarını koruyacaktır." ifadelerine yer verildi.
Kıbrıs Türkü’nün egemenlik ve özgürlük yolunda verdiği mücadelesinin en önemli simgesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 41. yıl dönümü kutlu olsun!— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 15, 2024
Anavatan ve Garantör Türkiye daima Kıbrıs Türkü’nün yanında olacak, hak ve çıkarlarını koruyacaktır. pic.twitter.com/GbLIIsT6VH
Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC'nin kuruluşunun 41. yılını kutladı
Bakan Fidan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını vurgulayan Fidan, bunun, Kıbrıs Türklerinin iftihar günü olduğunu kaydetti.
Fidan, şöyle devam etti:
"Ada'nın eşit sahibi Kıbrıs Türklerinin özden hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin yeniden tescil edilmesi, vazgeçilemez önceliğimizdir. Bu doğrultuda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda hak ettiği yere gelmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."
Bakan Fidan, Türkiye ve KKTC'nin şartlar ne olursa olsun, her daim bir ve beraber olduğunu vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.