Dolar
26.94
Euro
30.20
Altın
1,981.37
ETH/USDT
1,920.00
BTC/USDT
30,365.00
BIST 100
6,626.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş futbol takımı, yeni sezon hazırlıklarını Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Grassau kasabasında yaptığı antrenmanla sürdürüyor Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi’nde konuşuyor
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı.

Can Efesoy  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Dışişleri Bakanlığı, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünde, milli davamız Kıbrıs için mücadele eden ve Kıbrıs Türklerinin hak ve özgürlüğü uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimizi saygı ve rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Milletimizin ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

#KıbrısBarışHarekatı’nın 49. yıl dönümünde, milli davamız Kıbrıs için mücadele eden ve Kıbrıs Türklerinin hak ve özgürlüğü uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimizi saygı ve rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz.

Milletimizin ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının… pic.twitter.com/evrXgbxNKg

— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 20, 2023 Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küresel ortalama sıcaklık, üst üste 17 gündür yüksek seyrediyor
Milli Savunma Bakanlığı: Bir haftada 35 terörist etkisiz hale getirildi
Dışişleri Bakanlığı, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı
Türkiye'de geçen yıl çıkan orman yangınlarından 830'unun sebebi ihmal ve kazalar
Uludağ'da orman yangınlarına karşı özel harekat ekipleri devriye geziyor

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı

Dışişleri Bakanlığı, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden KKTC’ye gitti

KKTC Ercan Havalimanı'nın yeni terminali açılıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi
Türkiye'den Güney Kore'ye sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türkiye'den Güney Kore'ye sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
KKTC'de sıcak nedeniyle 21 Temmuz'a kadar belirli saatlerde dışarıda çalışılması yasaklandı

KKTC'de sıcak nedeniyle 21 Temmuz'a kadar belirli saatlerde dışarıda çalışılması yasaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet