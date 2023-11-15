Dolar
28.68
Euro
31.12
Altın
1,959.60
ETH/USDT
2,052.30
BTC/USDT
37,750.00
BIST 100
7,665.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "asılsız iftiralarına" ilişkin açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığı, "Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Binyamin​​​​​​​ Netanyahu'nun ve Eli Cohen'in, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir." ifadesini kullandı.

Büşranur Koca  | 15.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "asılsız iftiralarına" ilişkin açıklama yaptı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı "İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki asılsız iftiralarına" ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Filistin halkına karşı uyguladıkları "zulüm ve katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş" İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye haklarının olmadığı vurgulandı.

"Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Binyamin Netanyahu'nun ve Eli Cohen'in, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, "Meşruiyetlerini insanlık vicdanında çoktan yitirmiş olan İsrailli yetkililerin, tüm dünyanın gözü önünde hastaneleri bombalayarak, kadınları ve çocukları öldürerek işledikleri suçları örtbas edemeyecekleri ve dikkatleri başka yöne çekemeyecekleri" belirtildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Dünya kamuoyunda derin infial uyandıran bu insanlık suçlarının azmettiricileri ve failleri er ya da geç yargılanacaklardır. Türkiye, Gazze'deki katliama karşı çıkmayı ve Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York'taki kalp ve damar sempozyumuna, Türk bilim insanları damgasını vurdu
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "asılsız iftiralarına" ilişkin açıklama yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ve Başbakan Üstel ile görüştü
Gazzeli kanser hastalarıyla refakatçilerini Türkiye'ye getirecek uçaklar Mısır'dan havalandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'nin tanınması, uluslararası toplumda hak ettiği yere gelmesi en büyük arzumuzdur

Benzer haberler

İsrail ordusunun "Hamas karargahı" olduğunu savunduğu Şifa Hastanesi'nden sunduğu "kanıtlar" eleştiri konusu oldu

İsrail ordusunun "Hamas karargahı" olduğunu savunduğu Şifa Hastanesi'nden sunduğu "kanıtlar" eleştiri konusu oldu

Gazzeli kanser hastalarıyla refakatçilerini Mısır'dan getiren uçaklar Türkiye'ye geldi

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "asılsız iftiralarına" ilişkin açıklama yaptı

BM, Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısını kabul etti

BM, Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısını kabul etti
İsrail'de muhalefet lideri Lapid, Başbakan Netanyahu'nun görevden alınmasını istedi

İsrail'de muhalefet lideri Lapid, Başbakan Netanyahu'nun görevden alınmasını istedi
İsrail, "güvenli" dediği Gazze'nin güneyindeki sivillerden bölgeyi terk etmelerini istedi

İsrail, "güvenli" dediği Gazze'nin güneyindeki sivillerden bölgeyi terk etmelerini istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet