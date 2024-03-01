Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti’nin Gazze’de işlediği suçlardan ötürü adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın paylaşımına ilişkin, "İsrail Hükümetinin tüm üyelerinin, Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz." dedi.
Ankara
Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhinde açılmış olan soykırım davasını yakından takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"İsrail Hükümetinin tüm üyelerinin, Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz.
İsrail Hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır."
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin görüşmesiyle ilgili ithamlarda bulunan bir paylaşım yapmıştı.
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin İsrail Dışişleri Bakanının bir Sosyal Medya Platformunda Yaptığı Paylaşım Hakkındaki Soruya Cevabı https://t.co/OwA0gT2MK6 pic.twitter.com/puqWRYAyo5
— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 1, 2024