Dışişleri Bakanlığı: Gazze'den 8 Ekim'den bu yana 1047 kişi tahliye edildi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, 8 Ekim'den bugüne kadar 1047 Türk vatandaşı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve aile yakınlarının Gazze'den tahliye edildiğini bildirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından, 7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasıyla kaç kişinin bölgeden tahliye edildiğine dair paylaşım yaptı.
8 Ekim’den bugüne kadar 1047 vatandaşımız, KKTC vatandaşı ve aile yakınlarını Gazze’den tahliye ettik.— Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) December 13, 2023
Tahliye edilenler, sınır kapısının Mısır tarafında diplomatlarımızca karşılanıyor; önce karayoluyla Kahire’ye, buradan ise havayoluyla İstanbul’a gelmeleri sağlanıyor.…
Paylaşımda Keçeli, "8 Ekim'den bugüne kadar 1047 vatandaşımız, KKTC vatandaşı ve aile yakınları Gazze'den tahliye edildiler. Tahliye edilenler, sınır kapısının Mısır tarafında diplomatlarımızca karşılanıyor; önce kara yoluyla Kahire’ye, buradan ise hava yoluyla İstanbul’a gelmeleri sağlanıyor." ifadesini kullandı.
Keçeli, tahliye için bekleyen vatandaşların listesinin sürekli güncellendiğini, ilgili makamlarla koordinasyon yapıldığını kaydetti.
Sözcü, Gazze'deki Türk vatandaşlarının tamamının tahliyesini güvenli biçimde ve en kısa zamanda sonuçlandırmayı hedeflediklerini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.