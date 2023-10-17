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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Dışişleri Bakanlığı: Gazze’de hastanenin hedef alınmasını en şiddetli biçimde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Gazze’de bir hastanenin hedef alınmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz." denildi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Dışişleri Bakanlığı: Gazze’de hastanenin hedef alınmasını en şiddetli biçimde kınıyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Gazze'de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz." ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün Gazze'de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır." değerlendirmesine yer verildi.

İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.


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