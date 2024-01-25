Dolar
30.28
Euro
33.00
Altın
2,015.16
ETH/USDT
2,224.20
BTC/USDT
40,051.00
BIST 100
8,166.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde projelerini ve hedeflerini açıklayacağı "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" tanıtım toplantısında konuşuyor. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, muhtarlarla bir araya geliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonunda düzenlenen "Yeni Anayasa Genel Değerlendirme Çalıştayı"nda konuşuyor.
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Evren Dağdelen Akgün’ün AGİT'e özel temsilci olarak atandığını açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 2024 Dönem Başkanlığını yürüten Malta tarafından Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği görevine Büyükelçi Akgün’ün atandığını duyurdu.

Tuğba Altun  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Evren Dağdelen Akgün’ün AGİT'e özel temsilci olarak atandığını açıkladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, AGİT Dönem Başkanlığınca, Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği görevine, Türkiye'nin Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadeledeki aktif ve kararlı tutumunun bir yansıması olarak yine bir Türk vatandaşının atanmasının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, dünya genelinde her geçen gün artış gösteren ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi olumsuz eğilimlerin önlenmesi ve barış içinde bir arada yaşama kültürünün teşvik edilmesi amacıyla AGİT dahil tüm uluslararası kuruluşlarca yürütülen çalışmalara öncülük etmeyi ve aktif şekilde katkı sağlamayı sürdürecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte 5 gündür süren "tavşan muamması" çözüm bekliyor
Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Evren Dağdelen Akgün’ün AGİT'e özel temsilci olarak atandığını açıkladı
Kayseri'de askeri eğitim uçağı teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı
Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ile Ağrı'da kar ve soğuk hava etkili oldu
Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Evren Dağdelen Akgün’ün AGİT'e özel temsilci olarak atandığını açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Evren Dağdelen Akgün’ün AGİT'e özel temsilci olarak atandığını açıkladı

Sosyal medyadaki dezenformasyon, göçmenlere karşı ayrımcılığa neden oluyor

Teksaslı kadın yazar, Müslüman olup Türkiye'ye yerleşme hikayesini AA'ya anlattı

Fransa'da yabancı uyruklu öğrenciler staj başvurularında ayrımcılığa uğruyor

Fransa'da yabancı uyruklu öğrenciler staj başvurularında ayrımcılığa uğruyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet