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Dışişleri Bakanlığı, AKPM'nin Türkiye'ye ilişkin kararının "tarihi bir hata" olduğunu belirtti

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM), dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla "tarihi bir hataya" imza attığını bildirdi.

Tuğba Altun  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Dışişleri Bakanlığı, AKPM'nin Türkiye'ye ilişkin kararının "tarihi bir hata" olduğunu belirtti

Ankara

Bakanlık, AKPM'nin söz konusu kararı hakkında yazılı açıklama yaptı.

AKPM'nin, dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla, tarihi bir hataya imza attığı vurgulanan açıklamada, "AKPM bu girişimiyle, adli süreçleri siyasete alet etmekte ve diyalog kanallarını kapatmaya yeltenmektedir. Bu, AKPM'nin varoluş nedenini oluşturan demokratik değerlere aykırıdır. AKPM'nin görünürlük kazanmaya yönelik bu pervasızlığı ileride hicapla hatırlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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