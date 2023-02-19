Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,696.40
BTC/USDT
24,683.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı, 3. yıl dönümünde Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenleri andı

Dışişleri Bakanlığı, 3 yıl önce Almanya'nın Hanau kentinde yapılan saldırıda yaşamını yitirenleri saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.

Tuğba Altun   | 19.02.2023
Dışişleri Bakanlığı, 3. yıl dönümünde Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenleri andı

Ankara

Bakanlık, Hanau kentinde yapılan saldırının yıl dönümüne ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bundan üç yıl önce Almanya’nın Hanau kentinde yapılan ırkçı ve İslam karşıtı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm kurbanları saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

YTB'den Hanua'daki saldırıda yaşamını yitirenler için paylaşım

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Almanya'nın Hanau şehrinde gerçekleşen ırkçı terör saldırısının 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Bu tür ırkçı saldırıların bir daha asla tekrarlanmaması için 'Irkçılığa Hayır' diyoruz." ifadelerine yer verdi.

Irkçı terör saldırısı

Irkçı Tobias Rathjen, Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau’da 19 Şubat 2020'de, iki nargile kafe ve bir büfeye saldırı düzenlemişti.

Irkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı yapan 43 yaşındaki ırkçı terörist Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in, avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Dönemin Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." ifadelerini kullanmıştı.

Federal Savcılık tarafından Aralık 2021'de yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşı bulunduğuna dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ŞAHKUT ekibi, Hatay'da enkazda buldukları 46 bin lirayı polise teslim etti
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili 131 kişi tutuklandı
Yılbaşından bu yana 14 bin 878 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Deprem bölgelerindeki 830 bin 783 binada hasar tespit çalışması tamamlandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı, 3. yıl dönümünde Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenleri andı

Dışişleri Bakanlığı, 3. yıl dönümünde Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenleri andı

Dışişleri Bakanlığı, 5 bin 654 yabancı personelin deprem bölgelerinde olduğunu açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, 9 bin 46 yabancı personelin deprem bölgelerinde olduğunu açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, 9 bin 247 yabancı personelin deprem bölgelerinde olduğunu açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, 9 bin 247 yabancı personelin deprem bölgelerinde olduğunu açıkladı
AFAD'dan depremle ilgili açıklama: Arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunuldu

AFAD'dan depremle ilgili açıklama: Arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet