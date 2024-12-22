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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Trabzon'da partisinin Karadeniz Çalıştayı'nın kapanış programında konuşuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’da, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi. -VTR-
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi.

Tuğba Altun  | 22.12.2024 - Güncelleme : 22.12.2024
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi Fotoğraf: Murat Gök - AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Şam'a yaptığı ziyaret kapsamında Şera ile görüştü.

Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.


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