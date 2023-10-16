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İsrail ordusunun, Sderot kentinden abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar görülüyor.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib’in daveti üzerine Lübnan'a gidecek.

Büşranur Koca  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'ı ziyaret edecek

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fidan'ın Lübnanlı mevkidaşı Bouhabib’in davetine icabetle Lübnan’a resmi bir ziyarette bulunacağı belirtildi.

Görüşmelerde, ikili ilişkiler, güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınmasının öngörüldüğü kaydedildi.

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