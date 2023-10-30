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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Fidan, Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Mihkelson, Letonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Kols ve Litvanya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Pavilionis'i kabul etti.

Gökhan Çeliker  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarda bulundu

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik görüşmelerde bulundu.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın diplomatik temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marko Mihkelson, Letonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Rihards Kols ve Litvanya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Zygimantas Pavilionis'i Ankara'da kabul ettiği belirtildi.

Ayrıca diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ile telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin meselesi ele alındı.

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