Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Fidan, Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Mihkelson, Letonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Kols ve Litvanya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Pavilionis'i kabul etti.
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik görüşmelerde bulundu.
Bakanımız @HakanFidan,— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 30, 2023
- #Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marko Mihkelson,
- #Letonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Rihards Kols ve
- #Litvanya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Žygimantas Pavilionis’i #Ankara’da kabul etti.
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Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın diplomatik temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marko Mihkelson, Letonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Rihards Kols ve Litvanya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Zygimantas Pavilionis'i Ankara'da kabul ettiği belirtildi.
Ayrıca diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ile telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin meselesi ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.