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Dışişleri Bakanı Fidan'dan yeni İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'e tebrik telefonu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüşerek, yeni görevinde başarı diledi.

Tuğba Altun  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
Dışişleri Bakanı Fidan'dan yeni İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'e tebrik telefonu

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Lammy ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Fidan, görevi yeni üstlenen mevkidaşı Lammy'e başarı dileğinde bulundu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alındı.

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