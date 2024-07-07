Dışişleri Bakanı Fidan'dan yeni İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'e tebrik telefonu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüşerek, yeni görevinde başarı diledi.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Lammy ile telefon görüşmesi yaptı.
Bakan Fidan, görevi yeni üstlenen mevkidaşı Lammy'e başarı dileğinde bulundu.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.