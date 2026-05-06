Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı kapsamında, ikili ilişkilerin kurumsal çerçevede ele alındığını ve Gazze başta olmak üzere bölgesel konuların görüşüldüğünü bildirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı'na ilişkin paylaşım Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı kapsamında, ikili ilişkilerin kurumsal çerçevede ele alındığını ve Gazze başta olmak üzere bölgesel konuların görüşüldüğünü bildirdi.

Bakan Fidan, NSosyal hesabından, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile toplantıya başkanlık ettiklerini belirten Fidan, ilgili bakanlık ve kurumların da katılımıyla ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma gibi stratejik alanlardaki komite çalışmalarını değerlendirdiklerini ve ikili ilişkileri kurumsal bir çerçevede ele aldıklarını ifade etti.

Fidan, Gazze başta olmak üzere bölgesel konuları da görüştükleri toplantı kapsamında, "Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma"yı da imzaladıklarını kaydetti.

Bakan Fidan, bu anlaşmanın iki ülke için de hayırlara vesile olmasını dileyerek, Bin Ferhan ve heyetine ziyaretleri için teşekkür etti.