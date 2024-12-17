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Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Kahire'deki D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı Zirvesi kapsamında, Mısır'ın başkenti Kahire’de yarın düzenlenecek D-8 Dışişleri Bakanları Konseyinin 21. Toplantısı'na katılacak.

Gökhan Çeliker  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Kahire'deki D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Ankara

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın katılacağı D-8 Dışişleri Bakanları Konseyinin 21.Toplantısı'nda Gazze ve diğer bölgesel konular, D-8 Teşkilatının ilerleme raporu, bir sonraki Genel Sekreter adaylığının kabulü, D-8 Sekreteryasının bütçesi, komisyon raporlarının onaylanması, Bakanlar Konseyi Toplantısı raporunun kabulü ve D-8 11. Zirvesi’ne hazırlık başlıkları gündem maddeleri olacak.

Bakan Fidan’ın Kahire'deki toplantıda, İsrail’in Filistin’de yaptığı soykırımı ile savaşı bölgesel bir çatışmaya dönüştürmeye yönelik eylemlerinin bir an önce durdurulması çağrısında bulunması ve acil ateşkesin sağlanmasıyla birlikte eş zamanlı olarak iki devletli çözümün uygulanması çabalarının ilerlemesinin önemine işaret etmesi bekleniyor.

Gazze’ye acil ve kesintisiz insani yardımın ulaşmasının ve BM Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) çalışmalarına desteğin artırılmasının önemine dikkati çekecek Fidan'ın, İsrail ve destekçilerine yönelik uluslararası baskının mevcut bütün araçlarla tüm seviyelerde artırılarak sürdürülmesine vurgu yapması ve küresel ekonomik ve siyasi dönüşüm sürecinden geçilirken D-8 üyeleri arasındaki eş güdüm ve işbirliğinin artırılmasının önemini belirteceği aktarılıyor.

Gazze ve Lübnan'ın yeniden imarı gündemde olacak

Bakan Fidan'ın tüm üyelerin onayladığı Tercihli Ticaret Anlaşması’nın (TTA) tam uygulanmasının önemini ifade etmesi ve genç nüfusa sahip D-8 ülkeleri için gençlere istihdam yaratmada önemli role sahip KOBİ’lerin desteklenmesinin bir öncelik teşkil ettiğinin, gençleri desteklemek için yeni programların faaliyete geçirilebileceğinin altını çizeceği belirtiliyor.

Haziran ayında Gazze’ye yönelik İstanbul’da Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen D-8 Olağanüstü Bakanlar Konseyi toplantısının bölgesel çabalara önemli katkı sağladığını bildirecek olan Fidan'ın, Gazze ve Lübnan’ın yeniden imarı için uluslararası destek sağlanması gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

D-8‘in son Dışişleri Bakanları toplantısı, Dışişleri Bakanı Fidan’ın ev sahipliğinde "Gazze’deki durum" başlığıyla "olağanüstü" olarak 8 Haziran'da İstanbul’da düzenlenmişti.

Toplantıda, Gazze’de derhal kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanması ve İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulmasının talep edildiği bir Ortak Bildiri kabul edilmişti.

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı

D-8 Teşkilatı, 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da kuruldu. Türkiye’nin yanı sıra Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan’ın üye olduğu Teşkilat’ın sekretaryası İstanbul’da bulunuyor.

2017-2021 yıllarında Türkiye tarafından yürütülen D-8 Dönem Başkanlığı görevi, Nisan 2021’de Bangladeş’e devredilmiş; Mayıs 2024 itibarıyla Mısır tarafından devralınmıştı.

Bütün üyeleri aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi de olan D-8 ülkelerinin toplam nüfusu yaklaşık 1,2 milyar, toplam dış ticaret hacmi 2,3 trilyon dolar, bu sayı küresel ticaretin yaklaşık yüzde 5'ine tekabül ediyor.

Teşkilat’ın temel amacı, kalkınma yolundaki ülkelerin dünya ekonomisi içindeki konumlarını iyileştirmek, ticari ilişkilerini çeşitlendirmek, ticaret alanında üye ülkelere yeni imkanlar yaratmak ve uluslararası seviyede karar verme mekanizmalarına güçlü biçimde katılımlarını sağlamak olarak öne çıkıyor.

D-8, çatışma yerine barış, meydan okuma yerine diyalog, sömürü yerine işbirliği, çifte standartlar yerine adalet, ayrımcılık yerine eşitlik ve baskı yerine demokrasi ilkelerini temel alıyor.

D-8’in ana faaliyet alanları, ticaret, tarım ve gıda güvenliği, sanayi, enerji ile ulaştırma ve bağlantısallık olup sağlık ve turizm alanlarında da çalışmalar sürdürülüyor.

Antalya, "2025 Yılı D-8 Turizm Şehri" seçilmişti.

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