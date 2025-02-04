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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. -VTR-
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Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın saat 11.00'de başlayacak Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılarak, Türkiye'nin dış politika gündemi ve uluslararası alandaki son gelişmeleri değerlendirecek.

Tuğba Altun  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Fidan, Editör Masası'nda, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Türkiye ziyaretinin sonuçları, terör örgütü PKK/YPG'yle ilgili son gelişmeler, Türkiye ile yeni ABD yönetimi arasındaki ilişkiler, Gazze'deki ateşkesin seyri, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum gibi birçok konuda sorulara yanıt verecek.

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Dışişleri Bakanı Fidan, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak
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