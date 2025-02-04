Dışişleri Bakanı Fidan, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın saat 11.00'de başlayacak Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılarak, Türkiye'nin dış politika gündemi ve uluslararası alandaki son gelişmeleri değerlendirecek.
Ankara
Fidan, Editör Masası'nda, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Türkiye ziyaretinin sonuçları, terör örgütü PKK/YPG'yle ilgili son gelişmeler, Türkiye ile yeni ABD yönetimi arasındaki ilişkiler, Gazze'deki ateşkesin seyri, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum gibi birçok konuda sorulara yanıt verecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.