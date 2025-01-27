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Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda Gazze ve Suriye'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda Gazze'deki gelişmeleri ve Suriye'deki durumu ele aldı.

Tuğba Altun  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda Gazze ve Suriye'yi görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki gelişmeler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel konular ele alındı.

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