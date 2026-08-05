Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün'de Kudüs konulu bakanlar toplantısı kapsamında görüşmeler yaptı Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek Kudüs konulu bakanlar toplantısı kapsamında gittiği Amman'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman ziyareti kapsamında Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yle görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek Kudüs konulu bakanlar toplantısı kapsamında gittiği Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman ziyareti kapsamında Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek Kudüs konulu bakanlar toplantısı kapsamında gittiği Amman'da Cezayirli mevkidaşı Attaf ile görüşme gerçekleştirdi.