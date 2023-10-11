Dolar
27.73
Euro
29.44
Altın
1,874.17
ETH/USDT
1,577.10
BTC/USDT
27,271.00
BIST 100
8,412.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. -VTR-
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin son derece güçlü ve sağlam olduğunu belirterek bu ilişkileri ilerletmenin, kurumsallaştırmanın ve yeni ilişki alanları açmanın arayışı içinde olduklarını söyledi.

Büşranur Koca  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'la görüştü

Ankara

Resmi ziyaret kapsamında Türkmenistan'da bulunan Fidan, mevkidaşı Raşid Meredov ile heyetler arası görüşmede bir araya geldi.

Fidan, burada yaptığı konuşmada, heyetiyle Türkmenistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erken saatlerde Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov tarafından kabul edildiğini kaydeden Fidan, stratejik olarak nitelediği görüşmede önemli konulara temas edildiğini aktardı.

Fidan, "Kendisinin Türkmenistan ve bölgemiz için olan kalkınmaya yönelik barışçı vizyonunu dinledik." dedi.

Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan liderlerinin Aralık 2022'de üçlü zirvede bir araya geldiğini anımsatan Fidan, "(Türkmenistan-Türkiye) İkili ilişkilerimiz gerçekten son derece güçlü ve sağlam. Bunu daha da ilerletmenin, kurumsallaştırmanın ve yeni ilişki alanları açmanın arayışı içerisindeyiz." diye konuştu.

Fidan, Türkiye ve Türkmenistan'ın "bir millet iki devlet ruhuyla hareket eden sarsılmaz güçlü bağlara sahip" iki devlet olduğunu belirterek "Bu iki devletin modern zamanlarda ortaya koyacağı işbirliği, çalışma, profesyonellik aramızda zaten mevcut olan kardeşlik bağlarını daha da güçlendirecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Meredov da "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vesilesiyle sizi kalbimden kutluyorum." dedi.

Görüşmenin ardından Fidan ve Meredov, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Arasında 2024-2025 İşbirliği Programı"na imza attı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2024 yılı hac ön kayıt işlemleri 15 Ekim'e kadar uzatıldı
Karaman'daki üniversitenin çalışmalarında gluten değeri çok düşük buğday tohumu bulundu
Börekçi iş yerine giren hırsızı tepsiyle kovaladı
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'la görüştü
Adalet Bakanı Tunç: Şiddeti teşvik, hiçbir uluslararası belgede hak olarak görülemez

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Jilani ile görüştü

Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile birlikte kendi kullandığı araçla Şuşa’ya gitti

Dışişleri Bakanı Fidan: Bölgede sükunetin sağlanmasını çok önemsiyoruz

Dışişleri Bakanı Fidan: Bölgede sükunetin sağlanmasını çok önemsiyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani'yle telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani'yle telefonda görüştü
Bakan Fidan'ın İsrail-Filistin'deki gerilim nedeniyle yoğun diplomasi trafiği sürüyor

Bakan Fidan'ın İsrail-Filistin'deki gerilim nedeniyle yoğun diplomasi trafiği sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet