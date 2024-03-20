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Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye'nin AB üyelik süreci, kısır politik gündemlere bırakılamayacak kadar önemli

Tuğba Altun  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye'nin AB üyelik süreci, kısır politik gündemlere bırakılamayacak kadar önemli

Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin AB üyelik sürecinin, bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim" dedi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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