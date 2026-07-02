Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, (ABD’nin CAATSA yaptırımları) "Trump’ta bunu kaldırma yönünde güçlü irade var." dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan: Trump’ta CAATSA yaptırımlarını kaldırma yönünde güçlü irade var Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, (ABD’nin CAATSA yaptırımları) "Trump’ta bunu kaldırma yönünde güçlü irade var." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk televizyonunda Hande Fırat’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

ABD-Türkiye ilişkileri

-(ABD’nin CAATSA yaptırımları) İki lider de iki ülke de bunun kalkmasını istiyor.

-Trump’ta bunu kaldırma yönünde güçlü irade var.

-(F35 satışı ve programı) Satış yasağının kaldırılması ile daha sonra alacakları programa üretici olarak girmek iki ayrı konu; satış yasağının kaldırılması daha kolay konu.

-NATO üyesi olmayan birçok ülkeye ticari gerekçelerle silah satılırken, Türkiye’ye satılmamasının Trump yönetimi nezdinde izahı yok.

-Belirli konularda Türkiye-ABD ilişkileri iyi olduğu zaman bölgedeki istikrarı da olumlu etkiliyor.

İsrail sorunu

-İsrail uluslararı toplumun istisnasız tanımlamasıyla bir düzen bozucu, her yere istikrarsızlık getiren, zulüm getiren, kan getiren, katliam getiren bir gözü dönmüş çetenin yönettiği bir ülke maalesef.

-Netanyahu ve çetesi orada olduğu sürece ben bu politik duruşun değişeceğine inanmıyorum.

-(İsrail’in yeni hedefi Türkiye mi?) İsrail uluslararası toplumun lanetlenmesine uğramış imajını değiştirmek için yeni bir düşman arayışı içerisinde.

-İsrail sadece Türkiye’nin sorunu değil, dünyanın sorunu.

-İsrail veya başka bir aktör bizim milli çıkarlarla çakıştıkça hiç çekinecek durumumuz yok.

ABD-İran mutabakatı

-(Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürü) Cumhurbaşkanımızın yıllardır ortaya koyduğu tutarlı, vizyoner çizgide oluşturduğu emin kişi, güvenilir, dürüst ortak profili, burada çok önemli rol oynadı.

NATO zirvesi

-Ankara, NATO tarihinin en büyük zirvesi olacak. NATO 3.0’ın tanımlandığı ve kabul edildiği bir yer olacak.

-Tarihi zirve olma sebeplerinden biri de ilk defa Savunma Sanayi Forumu’nun programın resmi parçası olması.

-Savunma sanayi alanından muazzam bir iş birliği açılacak ama büyük bir rekabet alanı da açılacak. İşbirliği ve rekabeti birlikte götürmemiz gerekiyor.