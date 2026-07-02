Dışişleri Bakanı Fidan: Trump’ta CAATSA yaptırımlarını kaldırma yönünde güçlü irade var

02 Temmuz 2026•Güncelleme: 02 Temmuz 2026
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk televizyonunda Hande Fırat’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Dışişleri Bakanı Fidan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
ABD-Türkiye ilişkileri
-(ABD’nin CAATSA yaptırımları) İki lider de iki ülke de bunun kalkmasını istiyor.
-Trump’ta bunu kaldırma yönünde güçlü irade var.
-(F35 satışı ve programı) Satış yasağının kaldırılması ile daha sonra alacakları programa üretici olarak girmek iki ayrı konu; satış yasağının kaldırılması daha kolay konu.
-NATO üyesi olmayan birçok ülkeye ticari gerekçelerle silah satılırken, Türkiye’ye satılmamasının Trump yönetimi nezdinde izahı yok.
-Belirli konularda Türkiye-ABD ilişkileri iyi olduğu zaman bölgedeki istikrarı da olumlu etkiliyor.
İsrail sorunu
-İsrail uluslararı toplumun istisnasız tanımlamasıyla bir düzen bozucu, her yere istikrarsızlık getiren, zulüm getiren, kan getiren, katliam getiren bir gözü dönmüş çetenin yönettiği bir ülke maalesef.
-Netanyahu ve çetesi orada olduğu sürece ben bu politik duruşun değişeceğine inanmıyorum.
-(İsrail’in yeni hedefi Türkiye mi?) İsrail uluslararası toplumun lanetlenmesine uğramış imajını değiştirmek için yeni bir düşman arayışı içerisinde.
-İsrail sadece Türkiye’nin sorunu değil, dünyanın sorunu.
-İsrail veya başka bir aktör bizim milli çıkarlarla çakıştıkça hiç çekinecek durumumuz yok.
ABD-İran mutabakatı
-(Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürü) Cumhurbaşkanımızın yıllardır ortaya koyduğu tutarlı, vizyoner çizgide oluşturduğu emin kişi, güvenilir, dürüst ortak profili, burada çok önemli rol oynadı.
NATO zirvesi
-Ankara, NATO tarihinin en büyük zirvesi olacak. NATO 3.0’ın tanımlandığı ve kabul edildiği bir yer olacak.
-Tarihi zirve olma sebeplerinden biri de ilk defa Savunma Sanayi Forumu’nun programın resmi parçası olması.
-Savunma sanayi alanından muazzam bir iş birliği açılacak ama büyük bir rekabet alanı da açılacak. İşbirliği ve rekabeti birlikte götürmemiz gerekiyor.