Dolar
30.54
Euro
32.97
Altın
2,039.72
ETH/USDT
2,303.00
BTC/USDT
42,996.00
BIST 100
8,665.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, “Yüksek Divan Kurulu Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla Gazze'deki son durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Gazze'deki son duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Muhammet Tarhan  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla Gazze'deki son durumu görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile bin Ferhan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanlığı, komandoların yarışmasından görüntüler paylaştı
Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını yapacak
Kocaeli'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da belediye başkan adayları tanıtım törenine telefonla bağlandı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla Gazze'deki son durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla Gazze'deki son durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli ve Türkmenistanlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Fidan, Romanya'da resmi temaslarda bulundu

Bakan Fidan: İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini engellenmesi uluslararası toplum tarafından kabul edilmemeli

Bakan Fidan: İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini engellenmesi uluslararası toplum tarafından kabul edilmemeli
Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan'da resmi temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan'da resmi temaslarda bulundu
Bakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev tarafından kabul edildi

Bakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev tarafından kabul edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet