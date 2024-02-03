Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla Gazze'deki son durumu görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Gazze'deki son duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile bin Ferhan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.