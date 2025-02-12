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Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Gazze'yle ilgili son gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı.

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