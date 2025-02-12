Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Gazze'yle ilgili son gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.