Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan'da diplomatik temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah el-Cabir es-Sabah ile görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformunda, Fidan'ın Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki görüşmelerine ilişkin paylaşımlar yapıldı.
Paylaşıma göre, Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı bin Ferhan ile görüştü.
Fidan, Kuveytli mevkidaşı Sabah ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
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