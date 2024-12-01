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Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 01.12.2024 - Güncelleme : 01.12.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın, mevkidaşı Al Suud ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığını belirtti.


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