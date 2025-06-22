Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile İstanbul'da bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile İstanbul'da görüştü.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan ile Şeybani'nin, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu marjında İstanbul'da görüştüğü ifade edildi.
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