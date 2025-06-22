Dolar
39.67
Euro
45.70
Altın
3,367.85
ETH/USDT
2,276.40
BTC/USDT
102,597.00
BIST 100
9,203.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Pentagon’da basın toplantısı düzenliyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da partisinin Akyurt İlçe Kongresi’nde konuşuyor. İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile İstanbul'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile İstanbul'da görüştü.

Gökhan Çeliker  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile İstanbul'da bir araya geldi Fotoğraf: Arman Önal/AA

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan ile Şeybani'nin, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu marjında İstanbul'da görüştüğü ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile İstanbul'da bir araya geldi
Afyonkarahisar'da hastanede tedavi gören öğrenci YKS'ye ambulansla götürüldü
Bolu ve Karabük'te YKS'ye geç kalma riski yaşayan öğrencilere trafik ekipleri yardım etti
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da makilik alanda çıkan yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile İstanbul'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile İstanbul'da bir araya geldi

İİT DBK 51. Oturumu kapsamında İran'ın istediği özel oturum, Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da yapıldı

Dışişleri Bakanı Fidan: Zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz

İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu, 21-22 Haziran'da İstanbul'da yapılacak

İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu, 21-22 Haziran'da İstanbul'da yapılacak
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Türkiye'nin sarsılmaz desteği için minnettarız

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Türkiye'nin sarsılmaz desteği için minnettarız
Bakan Fidan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile Tiran'da görüştü

Bakan Fidan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile Tiran'da görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet