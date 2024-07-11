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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yılında 14 soykırım kurbanının cenazelerinin de defnedileceği anma programına katılıyor
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Dışişleri Bakanı Fidan: Srebrenitsa Soykırımı insanlık tarihinin kara lekesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Srebrenitsa Soykırımı, insanlık tarihinin kara lekesi olarak hafızalarımızda yerini koruyor." ifadesini kullandı.

Faruk Hanedar  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Dışişleri Bakanı Fidan: Srebrenitsa Soykırımı insanlık tarihinin kara lekesi

İstanbul

Bakan Fidan, 29 yıl önce Sırplarca yapılan Srebrenitsa soykırımı hakkında X hesabından paylaşım yaptı. 29 yıl önce dünyanın gözü önünde bir halkın katledildiğini hatırlatan Fidan, paylaşımında şunları kaydetti:

"29 yıl önce dünyanın gözü önünde, Avrupa'nın ortasında bir halk katledildi. Srebrenitsa Soykırımı, insanlık tarihinin kara lekesi olarak hafızalarımızda yerini koruyor. 'Ne yaparsanız yapın, soykırımı unutmayın' şuuruyla ülkemizde her yıl 11 Temmuz'u "Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü" olarak yad edeceğiz. Şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum."

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