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Dışişleri Bakanı Fidan: Sözlükte Türkiye-Azerbaycan ilişkisini tanımlayacak kadar ihtişamlı ve ebedi bir kelime yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haydar Aliyev'in Türkiye için özel bir isim olduğunu ve her zaman saygıyla anıldığını belirterek, "Onun liderliğinde Azerbaycan, uluslararası toplumun başarılı ve saygın bir üyesi olarak bugünkü statüsünü kazandı." dedi.

Muhammet Tarhan, Ruslan Rehimov  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
Dışişleri Bakanı Fidan: Sözlükte Türkiye-Azerbaycan ilişkisini tanımlayacak kadar ihtişamlı ve ebedi bir kelime yok Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara/Bakü

Fidan, Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı kapsamında yapılan Azerbaycan'ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılını anma etkinliğinde konuştu.

Haydar Aliyev'in Türkiye'de çok özel bir isim olduğunu ve her zaman saygıyla anıldığını dile getiren Fidan, Aliyev'in muhteşem bir devlet adamı ve olağanüstü bir stratejist olduğunu söyledi.

Fidan, "Onun liderliğinde Azerbaycan, uluslararası toplumun başarılı ve saygın bir üyesi olarak bugünkü statüsünü kazandı." ifadesini kullandı.

Haydar Aliyev'in ileri görüşlülüğünün bölgenin stratejik istikrarını sağladığını vurgulayan Fidan, Aliyev'in Türk birliğinin öncülerinden olduğunu ve yaşasaydı bugün Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) uluslararası ilişkilerde yükselen güç bloku olarak ortaya çıkışını görmekten büyük gurur duyacağını dile getirdi.

Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Haydar Aliyev'in mirasına sahip çıktığını ve vizyonunu ilerlettiğini görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, Haydar Aliyev'in vizyonunun Karabağ'ın işgaline son verdiğine işaret etti.

Dışişleri Bakanı Fidan, "Sözlükte, Türkiye-Azerbaycan ilişkisini tanımlayacak kadar ihtişamlı ve ebedi bir kelime yok. Oysa Haydar Aliyev'in ünlü sözü 'bir millet iki devlet', kopmaz bağlarımızın eşsiz doğasını tanımlar. Bu, aslında bir slogandan çok daha fazlası, kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve beraberliğimizin gerçek tanımıdır." ifadesini kullandı.

"Bir millet iki devlet" mottosunu, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, Azerbaycan'ın kederi bizim kederimizdir" sözünün tamamlayıcısı olarak gördüklerini kaydeden Fidan, 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nin Bakü'nün kurtuluşunda ve Azerbaycan'ın bağımsızlığında çok önemli rol oynadığını belirtti.

Fidan, Azerbaycan halkının Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türk bağımsızlık hareketine destek verdiğini, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra da Türkiye'nin Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin Karabağ'daki Azerbaycan topraklarının kurtarılmasını tüm Türk alemi için bir zafer olarak algıladıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önderliğinde iki ülkenin geleceğinin her zamandan daha parlak olduğunu ifade etti.

Haydar Aliyev'in mirasına değer verdiklerine dikkati çeken Fidan, doğumunun 100. yılında Aliyev'in anısına saygılarını sundu.

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