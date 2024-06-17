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Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

Tuğba Altun  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü

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