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Dışişleri Bakanı Fidan, Şilili mevkidaşı van Klaveren ile Ankara'da görüştü

Tuğba Altun  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Şilili mevkidaşı van Klaveren ile Ankara'da görüştü Fotoğraf:Murat Gök/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Şilili mevkidaşı van Klaveren ile Ankara'da görüştü.

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