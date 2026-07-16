Dışişleri Bakanı Fidan: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev’de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, burada yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, “Savaşın, Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz. (Karadeniz) Limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının tehlikeye atılması mazur görülecek bir husus değildir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, şöyle devam etti:

"İstanbul Görüşmeleri ile yürütülen Türkiye müzakerelerinin aynı şekilde devam etmesinin çok faydalı olacağına inanıyorum."

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha da, “Müzakerelerin, özelikle de Sayın Zelenskiy ve Putin arasında gerçekleşebilecek olası görüşmelerin Türkiye’de yapılabileceğini ifade ediyoruz. Sadece liderler zirvesinin barış sürecine yeni bir dinamik katabileceğine inanıyorum.” dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, “Ukrayna olarak ateşkese hazırız.” ifadelerini kullandı.